Акція зі знижками на свіжі ігри та хіти останніх років триватиме до 19 серпня.

В PS Store стартував великий літній розпродаж зі знижками на найкращі хіти останніх років та гучні новинки, включаючи ексклюзиви для PS5. Вона пройде з 21 липня по 19 серпня. УНІАН зробив добірку найцікавіших пропозицій.

Найкращі пропозиції з літнього розпродажу в PS Store:

FIFA 21 (PS4 and PS5) – 461 грн (знижка 79%);

Metro Exodus – 299 грн (знижка 75%);

Dirt 5 – 599 грн (знижка 70%);

The Outer Worlds – 593 грн (знижка 67%);

Потрійний комплект EA (Star Wars: Squadrons + Jedi: Fallen Order + Battlefront II) – 944 грн (знижка 65%);

Hunt: Showdown – 539 грн (знижка 55%);

Call of Duty: Black Ops Cold War – 999 грн (знижка 50%);

Immortals Fenyx Rising – 949 грн (знижка 50%);

Disco Elysium (The Final Cut) – 583 грн (знижка 40%);

Crash Bandicoot 4: It's About Time – 1199 грн (знижка 40%);

Marvel's Avengers – 899 грн (знижка 40%);

The Sinking City (PS5) – 1189 грн (знижка 30%);

Marvel's Spider-Man: Miles Morales (PS4 and PS5) – 1274 грн (знижка 25%);

Demon's Souls – 1724 грн (знижка 25%);

Sekiro: Shadows Die Twice – 1299 грн (знижка 25%).

До літнього розпродажу потрапило також безліч новинок, які вийшли у цьому році. Вибрали деякі з них:

Outriders – 1299 грн (знижка 35%);

Oddworld: Soulstorm – 1049 грн (знижка 30%);

Returnal – 1724 грн (знижка 25%);

Maquette – 441 грн (знижка 25%);

Mass Effect Legendary Edition – 1715 грн (знижка 22%).

Сторінка акції ще не з'явилася в PS Store, проте самі ігри вже можна отримати за знижками. З повним списком всіх пропозицій розпродажу можна ознайомитися на форумі Resetera.

Нагадаємо, в липні власники консолей PlayStation, оформили підписку на сервіс PS Plus можуть отримати безкоштовно шутер Call of Duty Black Ops 4, пригодницький стелс-екшен Plague Tale: Innocence та аркадний симулятор реслінгу WWE 2K Battlegrounds.

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Автор: Сергій Коршунов