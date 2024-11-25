Ліцензія на Сімпсонів для Radical Entertainment обійшлася в нуль доларів.

Дивно, як більшість "клонів GTA" забулися під час історії, але The Simpsons: Hit & Run уже понад 20 років залишається улюбленою у поціновувачів класичних екшенів у відкритому світі.

Як виявилося, Hit & Run могла вилитися в цілу ігрову серію. Про це розповів головний дизайнер гри Джо Макгінн. За його словами, у Radical Entertainment була можливість зробити аж три гри у всесвіті "Сімпсонів", при цьому не заплативши жодного долара за авторські права. При цьому Gracie Films (компанія Джеймса Брукса, одного з творців "Сімпсонів") надала розробникам оригінальних акторів озвучки з мультсеріалу.

"Gracie Films запропонувала нашому видавцю угоду на створення трьох сиквелів з усіма правами на "Сімпсонів" і акторами озвучення за кращою ціною в нуль доларів (іншими словами, нам не довелося б нічого платити за ліцензію на "Сімпсонів")."

Але угоді століття не судилося відбутися. Як згадує Макгінн, хтось невідомий із видавництва Vivendi Games зарубав ідею і закрив проєкт: "Якийсь божевільний у видавництві - ми так і не дізналися, хто саме, - сказав 'ні'."

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Раніше ми розповідали, що в мережі стала популярною стара гра про П'ятачка з Вінні-Пуха. Особливістю проєкту виявилося неприховане натхнення розробників серіями Silent Hill і Resident Evil.

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