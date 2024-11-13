Виявилося, що навіть Акіра Ямаока надихнувся саундтреком із Piglet's Big Game для написання музики Silent Hill 2 Remake.

Хто б міг подумати, але одним із головних відкриттів у жанрі хорор у 2024 році став не ремейк Silent Hill 2 і не сиквел Hellblade, а стара гра про П'ятачка з діснеївського мультика про Вінні-Пуха, розробники якої явно хотіли зробити психологічний трилер, але їм довірили лише адаптацію мультфільму.

Диски з Piglet's Big Game раптово стали найбільш ходовим товаром на eBay. За те, щоб випробувати незвичайну адаптацію історії П'ятачка люди готові платити до 70 доларів, хоча ще недавно гру можна було знайти за 6 доларів. Навіть в українських інтернет-магазинах знайти Piglet's Big Game не так просто.

Piglet's Big Game була розроблена французькою студією Doki Denki Studio і випущена 2003 року. За сюжетом усі друзі П'ятачка загадково впали в сновидіння, Вінні маніакально жадає меду, а віслючок Іа депресивно хандрить у своєму наметі. Свинці належить проникнути в сновидіння своїх друзів і вирішити їхні психологічні проблеми.

Користувачі відзначають помітне натхнення розробників серіями Silent Hill і Resident Evil. Це відбивається у фіксованій камері та саунд-дизайні, який вже дуже нагадує звуковий супровід Сайлент Хілла. Ну і сам сюжет, де головні герої зрівняються зі своїми внутрішніми демонами, що набули матеріальної форми, теж жирно відсилає до сюжету Тихого Пагорба.

Що більше я дізнаюся про Piglet's Big Game, то зрозуміліше стає, що розробники мали твердий намір зробити атмосферний хорор, і їм було все одно, чи буде він створений у всесвіті Вінні-Пуха.

Один із прикладів саунд-дизайну, натхненний Silent Hill. П'ятачок тільки заходить у кімнату, але він уже чує звуки ворогів, хоч поки що й не бачить їх.

Також ще одна дуже кумедна історія пов'язана з беззмінним композитором серії Silent Hill Акірою Ямаокою. Користувачі помітили, що в композиції Chthonic Symphony для Silent Hill 2 Remake Ямаока використовував семпл з OST Piglet's Big Game, а конкретно теми Foreboding 1.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, що в Steam вийшов пролог фанатського продовження серії Half-Life. Project Borealis заснована на сценарії скасованої Half-Life 2: Episode Three.

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