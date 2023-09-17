А в Steam на гру діє велика знижка в 90%.

Схоже, Respawn вирішила "оживити" Titanfall 2: давно забутий, але один з найкращих шутерів від першої особи, що вийшов в минулому поколінні. Після декількох років простою гра отримала велике оновлення, яке принесло безліч корисних змін та повернуло інтерес до неї серед геймерів.

Окрім усього іншого, патч виправляє помилки, пов'язані з матчмейкінгом гравців та вимкненням гри в головному меню, а приватні матчі нарешті вийшли зі стадії бета-тестування. Більш того, з'явився новий ігровий режим Attack on Titan.

Також було внесено доопрацювання в ігровий процес та поліпшено графіку, що зробило Titanfall 2 більш привабливим не тільки для нових гравців, але й надало старим фанатам додатковий стимул повернутися в світ гри.

Гравці надихнулися таким ставленням до шутера. Зараз в сервісі Steam в неї грають понад 17 000 осіб, а за 24 години піковий показник перевищив 22 000 гравців. Також наразі на гру діє знижка в розмірі 90% – всього 79 грн замість 799.

Respawn скасувала Titanfall 3 – що відомо

Розмови про третю частину ходили ще після виходу другої частини. Шутер навіть деякий час розробляли, але зрештою продовження було скасовано на користь Apex Legends.

Як кажуть гравці в мережі, це оновлення залишає двері відчиненими для можливого повернення франшизи в майбутньому. Або, як мінімум, якогось івенту по Titanfall в Apex Legends.

Реліз Titanfall 2 відбувся в 2016 році. Подібно до свого попередника, гра являє собою шутер від першої особи, в якому гравці контролюють робота "Титана". Але, на відміну від Titanfall, в сиквелі з'явилася повномасштабна сюжетна кампанія.

Titanfall 2 отримав як позитивне визнання у гравців, так і високі оцінки в пресі.

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