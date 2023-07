На перше місце очікувано потрапила Breath of the Wild, але в топі є і багато класики – від CS 1.6 до першої StarCraft і Fallout.

Схоже, в інтернеті з'явився найбільш об'єктивний список найкращих ігор в історії. Користувач порталу IGN математично вирахував 500 найкращих ігор всіх часів – для цього він вивчив десятки рейтингів за останні 30 років.

Для своїх підрахунків ентузіаст враховував тільки ті тайтли, які потрапляли в декілька подібних рейтингів, а підсумковий бал вираховувався шляхом множення середньої оцінки на частоту її появи в списках. З цієї причини в рейтингу немає недавніх хітів, наприклад Elden Ring і The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Так, найкращою грою в історії згідно з математичними розрахунками стала The Legend of Zelda: Breath of the Wild, випущена в 2017 році.

На другому місці опинився "Тетріс" для Game Boy, а на третьому – оригінальна The Last Of Us.

У першу десятку також увійшли Ocarina of Time, Half-Life 2, Super Mario 64, a Link to the Past, "Відьмак 3", Resident Evil 4 і GTA V.

Також в топі є і багато класики – від CS 1.6 до першої StarCraft і Fallout. З повним списком можна ознайомитися на сайті IGN.

Відео дня

До речі, на 500-му місці розташувався The World Ends With You (TWEWY) – це дуже незвичайна рольова гра, яка вийшла на портативної консолі Nintendo DS в 2007 році. У ній гравцям потрібно постійно орудувати стилусом, використовувати обидва екрани консолі і навіть дути в мікрофон.

Раніше геймери вибрали найочікуваніші ігри осені 2023 року для ПК, Xbox і PlayStation. Переможцем став екшен Marvel's Spider-Man 2, який набрав половину всіх голосів у рейтингу. Другий за популярністю виявився Starfield – це перший за 25 років абсолютно новий IP від Bethesda, розробника Skyrim і Fallout 4.

На думку експертів, літо 2023 року – найращий момент для збірки ігрового ПК. Процесори, оперативна пам'ять і SSD-накопичувачі зараз коштують рекордно дешево, а після "смерті" майнінгу з доступністю і ціною нових відеокарт ситуація стала помітно краще.

Вас також можуть зацікавити новини: