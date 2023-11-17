Раніше студія-розробник Rockstar пообіцяла представити дебютний трейлер в грудні.

На початку цього місяця Rockstar анонсувала перший трейлер GTA 6, який вийде в грудні. Ніяких конкретних дат розробник не називав, але, як передає, авторитетне видання Kotaku, перший трейлер майже напевно покажуть 7 числа.

7 грудня, як відомо, пройде головна ігрова премія – The Game Awards. Студія Rockstar входить в число учасників консультативної ради TGA. Це означає, що розробник GTA 6 гарантовано буде присутній на церемонії, де він може затьмарити всіх інших учасників дебютним трейлером.

Церемонія нагородження The Game Awards транслюватиметься в прямому ефірі на всіх доступних платформах, включаючи Twitch та YouTube. Очікується, що подія приверне мільйони глядачів, тому багато хто погоджується, що це місце може бути ідеальним для дебюту трейлера Grand Theft Auto 6.

Відео дня

Окрім Rockstar Games членами консультативної ради The Game Awards 2023 стали багато інших важливих представників ігрової індустрії, серед яких легендарний геймдизайнер і батько серії Metal Gear Solid Хідео Кодзіма, який вже як декілька років робить якийсь ексклюзив для Xbox, але ніхто поки не знає, який саме.

Раніше Rockstar пообіцяла показати GTA 6 якраз на початку грудня. Втім, залишається ймовірність, що демонстрацію трейлера присвятять святкуванню 25-річного ювілею франшизи і просто покажуть у випадковий день.

GTA 6: що відомо про одну з найочікуваніших ігор сучасності

Вже практично підтверджено, що серія GTA повернеться до Вайс Сіті, ігрового аналога Маямі. Одним з головних героїв стане дівчина, а другим – хлопець. Це будуть сучасні версії Бонні та Клайда.

Ігровий процес GTA 6 буде заснований на напрацюваннях п'ятої частини і Red Dead Redemption 2. У витеклих у вересні 2022 відео з геймплеєм також було помітно деякі нові механіки, наприклад, у грі з'явиться стелс.

GTA 6 розробляють тільки для ПК, Xbox Series та PlayStation 5. З чуток, реліз гри відбудеться вже восени наступного року.

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