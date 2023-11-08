Якщо вірити агентству Bloomberg, чекати залишилося лічені дні.

Розробник Rockstar Games анонсує наступну частину серії Grand Theft Auto на цьому тижні, а перший трейлер вийде в грудні – про це виданню Bloomberg розповіли джерела, знайомі з планами компанії.

Грудень в якості дебютного трейлера обрано не випадково – їм компанія відзначить власне 25-річчя (Rockstar заснована в грудні 1998). Ймовірно, його покажуть під час головної ігрової церемонії нагородження The Game Awards, яка пройде 7 грудня.

Раніше про близький анонс GTA 6 також розповідав ігровий Інсайдер MarxxChris, посилаючись на подібне часове вікно. Ще він згадував, що вийде GTA 6 рівно через рік після повноцінного анонсу, тобто восени 2024-го.

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Офіційного підтвердження від самих Rockstar Games поки не надходило, але, враховуючи, що з моменту випуску Grand Theft Auto V пройшло вже 10 років, розумно припустити, що розробники зовсім скоро зроблять заяву щодо довгоочікуваного продовження.

Додамо, що Rockstar Games підтвердила розробку шостої частини на початку цього року, але не поділилася жодними деталями.

GTA 6: що відомо про одну з найбільш очікуваних ігор

Усі чутки та витоки свідчать про те, що серія повернеться до Vice City, ігрового аналога Маямі. Одним з головних героїв стане дівчина, а другим – хлопець. Це будуть сучасні версії Бонні та Клайда.

На момент виходу Grand Theft Auto VI буде помірковано масштабною, але надалі її планують розширювати шляхом апдейтів. Розробники хочуть змінювати і доповнювати гру за аналогією з Fortnite.

У вересні 2022 року відбувся масштабний витік по GTA 6: у мережу потрапили кадри геймплея і скріншоти. Пізніше Rockstar підтвердила витік. Матеріали також містили згадки девкіта PS4, але чи вийде гра на минулому поколінні консолей, поки невідомо.

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