Дії гри Paranoid розгорнуться у 80-х роках.

Студія Madmind, яка створила раніше хоррор Agony, презентувала трейлер своєї нової гри під назвою Paranoid.

Трейлер Paranoid

Дії нового хоррору від першої особи будуть розгортатися у 1980-х роках. У центрі сюжету 31-річний Патрік Калман, який довгий час жив у квартирі, успадкованій ним від своїх померлих батьків. Сімейна трагедія змусила героя боротися із залежностями та психічними проблемами. Одного разу герою подзвонила сестра, що зникла 13 років тому. Після цього в житті Патріка почали відбуватися незрозумілі речі.

Розробники заявляють, що гравцеві доведеться розкрити правду про травмуюче минуле головного героя.

Коли саме відбудеться реліз Paranoid, і на яких платформах вийде гра – невідомо. Однак у проекту вже з'явилася своя сторінка в магазині цифрової дистрибуції Steam.

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Автор: Сергій Коршунов