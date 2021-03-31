Студія Digital Scapes допомагала розробникам в роботі над Cyberpunk 2077 / фото CD Projekt RED

Компанія CD Projekt, яка створила "Відьмак 3" та Cyberpunk 2077 придбала канадську студію Digital Scapes. Її перейменують у CD Projekt RED Vancouver, і вона допомагатиме розробникам з офісів в Польщі.

Про це CD Projekt повідомила на своєму сайті.

"Компанія Digital Scapes зробила багато для створення Cyberpunk 2077, допомагаючи в розробці гри та оптимізуючи різні функції. Крім участі в наших проектах, нова команда допоможе нам удосконалити наші технології", – заявив технічний директор CD Projekt RED Павло Заводний.

Разом з цим в CD Projekt розповіли про зміну стратегії компанії:

  • Починаючи з 2022 року, розробники будуть створювати паралельно дві AAA-ігри. Йдеться про розширення франшиз Cyberpunk 2077 та "Відьмак".
  • Зокрема, продовжать розвивати Gwent, випустять мобільну AR-гру The Witcher: Monster Slayer, створену в дусі Pokemon GO, а також випустять оновлення "Відьмака 3" для консолей нового покоління.
Дорожня мапа для майбутніх оновлень ігор компанії / скріншот
  • Для Cyberpunk 2077 цього року студія випустить оновлення та безкоштовні доповнення, а також патч для PS5 та Xbox Series X/S.
  • У компанії проведуть реструктуризацію команд розробників – розширять обов'язки технічного директора, створять більш комфортні умови для співробітників, забезпечать більш тісне спілкування між командами.
  • Рекламні кампанії майбутніх ігор будуть менш тривалими. Вони будуть починатися ближче до релізу, і фокусуватися на готовому контенті, а не планах розробників.
  • Демонструвати геймплей майбутніх тайтлів будуть на всіх цільових платформах.
  • Також в свої майбутні ігри студія планує додавати онлайн-елементи. До того ж нові тайтли будуть підтримувати випуском мобільних ігор, екранізацій, книг, коміксів, іграшок та іншою супутньою продукцією.
Плани щодо підтримки майбутніх тайтлів / скріншот

Нагадаємо, що екшен Cyberpunk 2077 вийшов 10 грудня 2020 року. За перші 10 днів після виходу він розійшовся тиражем у 13 мільйонів копій. Однак незабаром після релізу з'ясувалося, що версії гри для Xbox One та PlayStation 4 виявилися в поганому технічному стані. Sony видалила Cyberpunk 2077 з PS Store, а на розробників посипалися колективні позови від незадоволених фанатів та інвесторів.

Автори пообіцяли до лютого 2021-го виправити більшу частину багів, але робота сповільнилася через хакерську атаку на сервери студії. Напочатку лютого зловмисники викрали вихідний код гри, і вимагали викуп від розробників.

В результаті обіцяний лютневий патч 1.2 для Cyberpunk 2077 вийшов лише 29 березня.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов