Також розробники розповіли про зміну стратегії компанії та розкрили плани з випуску подальших ігор.

Компанія CD Projekt, яка створила "Відьмак 3" та Cyberpunk 2077 придбала канадську студію Digital Scapes. Її перейменують у CD Projekt RED Vancouver, і вона допомагатиме розробникам з офісів в Польщі.

Про це CD Projekt повідомила на своєму сайті.

"Компанія Digital Scapes зробила багато для створення Cyberpunk 2077, допомагаючи в розробці гри та оптимізуючи різні функції. Крім участі в наших проектах, нова команда допоможе нам удосконалити наші технології", – заявив технічний директор CD Projekt RED Павло Заводний.

Разом з цим в CD Projekt розповіли про зміну стратегії компанії:

Починаючи з 2022 року, розробники будуть створювати паралельно дві AAA-ігри. Йдеться про розширення франшиз Cyberpunk 2077 та "Відьмак".

Зокрема, продовжать розвивати Gwent, випустять мобільну AR-гру The Witcher: Monster Slayer, створену в дусі Pokemon GO, а також випустять оновлення "Відьмака 3" для консолей нового покоління.

Для Cyberpunk 2077 цього року студія випустить оновлення та безкоштовні доповнення, а також патч для PS5 та Xbox Series X/S.

У компанії проведуть реструктуризацію команд розробників – розширять обов'язки технічного директора, створять більш комфортні умови для співробітників, забезпечать більш тісне спілкування між командами.

Рекламні кампанії майбутніх ігор будуть менш тривалими. Вони будуть починатися ближче до релізу, і фокусуватися на готовому контенті, а не планах розробників.

Демонструвати геймплей майбутніх тайтлів будуть на всіх цільових платформах.

Також в свої майбутні ігри студія планує додавати онлайн-елементи. До того ж нові тайтли будуть підтримувати випуском мобільних ігор, екранізацій, книг, коміксів, іграшок та іншою супутньою продукцією.

Нагадаємо, що екшен Cyberpunk 2077 вийшов 10 грудня 2020 року. За перші 10 днів після виходу він розійшовся тиражем у 13 мільйонів копій. Однак незабаром після релізу з'ясувалося, що версії гри для Xbox One та PlayStation 4 виявилися в поганому технічному стані. Sony видалила Cyberpunk 2077 з PS Store, а на розробників посипалися колективні позови від незадоволених фанатів та інвесторів.

Автори пообіцяли до лютого 2021-го виправити більшу частину багів, але робота сповільнилася через хакерську атаку на сервери студії. Напочатку лютого зловмисники викрали вихідний код гри, і вимагали викуп від розробників.

В результаті обіцяний лютневий патч 1.2 для Cyberpunk 2077 вийшов лише 29 березня.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов