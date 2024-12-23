Компанія заявила, що наразі не зацікавлена у франчайзингу.

Ключові розробники серії хорорів Dead Space Глен Скофілд, Брет Роббінсон і Крістофер Стоун цього року прийшли до Electronic Arts з пропозицією зробити нову частину серії, але отримали відмову.

Про це розробники розповіли в інтерв'ю на каналі Dan Allen Gaming. Electronic Arts зараз не зацікавлена у франшизі Dead Space, діляться автори, тому й дали відмову на потенційну четверту частину. За словами творців серії, у них є ідеї для продовження, і вони хотіли б їх реалізувати.

Останньою грою в серії був ремейк оригінального Dead Space. Перевидання продалося тиражем у 2 мільйони копій, що хоч і не вражаючий результат, але для римейка камерного космічного горору 15-річної давності - цілком гідно.

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Ще в момент анонсу ремейка планувалося перевидання і другої частини, але після того, як Electronic Arts розчарувалася продажами, Dead Space 2 Remake був тихо скасований.

Раніше пройшли чутки, що Bloober Team може працювати над римейками ще двох частин Sillent Hill: першої та третьої. За офіційною інформацією студії, проєкти, які, ймовірно, і є перевиданнями Тихого Пагорба, наразі перебувають на стадіях концепцій і планів.

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