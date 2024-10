Названо 25 найкращих хорорів, які зможуть полоскотати нерви цієї осені

До списку увійшли як відомі проєкти, так і інді.

Осінь - ідеальний час для того, щоб зануритися в атмосферу жахливих відеоігор. Коли дні стають коротшими, а ночі довшими, немає нічого кращого, ніж затишно влаштуватися та полоскотати собі нерви чудовим хорором.

Видання Gamespot представило список найкращих хорор-ігор. Ми зібрали для вас проєкти, які не тільки лякають, а й радують якісним опрацюванням сюжету і геймплею, пропонуючи захопливі, а часом і моторошні історії.

Цей список охоплює найрізноманітніші жанри хорору, чи то класичні жахи, чи то психологічний трилер, чи то постапокаліптичні світи із зомбі. Приготуйтеся до зустрічі з монстрами, тінями з вашої підсвідомості та історіями, які залишать вас без сну.

Alan Wake 2

Alan Wake 2 - це продовження культової історії про письменника, чиї літературні кошмари оживають наяву. Події гри розгортаються в невеликому лісовому містечку, де герою доведеться протистояти містичним силам, використовуючи ліхтар і власний розум. Унікальна атмосфера жаху та інтригуючі сюжетні повороти перетворюють Alan Wake 2 на справжнє свято для шанувальників психологічного трилера і містики. Гра ідеально підійде тим, хто цінує глибокий сюжет і унікальну подачу, а лісові сцени та несподівані вороги гарантовано триматимуть вас у напрузі.

Alien: Isolation

Alien: Isolation переносить гравців на космічну станцію Севастополь, де дочка Еллен Ріплі, Аманда, намагається дізнатися правду про долю своєї матері. У світі, сповненому небезпек, вас переслідує досконалий убивця - Ксеноморф, здатний з'явитися в будь-який момент. Гра чудово передає атмосферу класичного фільму "Чужий", і кожен крок тут супроводжується страхом перед неминучою зустріччю з монстром. Це повільний і лякаючий хорор, у якому виживання залежить від уміння ховатися і використовувати підручні засоби для відволікання ворогів.

Tooth and Claw's Library

Tooth and Claw's Library - це серія незалежних хорор-ігор від розробника Дена Макгрета, який експериментує з жанром і створює унікальні атмосферні проєкти. Багато з них доступні безкоштовно на Itch.io, що робить їх чудовим вибором для тих, хто шукає незвичайні та нові враження. Ігри від Tooth and Claw пропонують короткі, але яскраві хорор-історії, як-от Incident at Grove Lake, які триматимуть вас у напрузі до кінця.

Amnesia: The Bunker

Amnesia: The Bunker - це жахи часів Першої світової війни. Гравець опиняється в покинутому бункері, де його переслідує щось, що неможливо побачити заздалегідь. Розробники зробили наголос на непередбачуваність: монстр не діє за сценарієм, і кожне ваше рішення впливає на те, що відбувається. Атмосфера страху посилюється замкнутим простором, а брак ресурсів змушує ретельно продумувати кожен крок, щоб не стати черговою жертвою.

The Mortuary Assistant

The Mortuary Assistant пропонує вам зануритися в похмурий світ моргів і бальзамування тіл. Вам належить виконувати повсякденні обов'язки патологоанатома, але робота швидко перетворюється на жах, коли починають відбуватися дивні та страшні події. Істоти з потойбічного світу проникають у звичний порядок речей, змушуючи гравця сумніватися в реальності того, що відбувається. Нова версія гри додає додаткові секрети і моторошні моменти, які неможливо передбачити.

DayZ

DayZ - це унікальний симулятор виживання у відкритому світі, повному зомбі та інших гравців, які можуть виявитися ще більшою загрозою. Гра пропонує суворий постапокаліптичний досвід, де вам потрібно дбати про свої базові потреби, як-от їжа і тепло, та уникати як заражених, так і ворожих тих, хто вижив. Напружена атмосфера і постійна загроза роблять DayZ одним із найкращих хоррор-виживань на сьогоднішній день.

Dead Space (2023)

Dead Space 2023 року - це переосмислення оригінального космічного горору, який встиг стати класикою жанру. У новій версії на нас чекають сучасні графіка і фізика, що робить кожне зіткнення з некроморфами ще більш моторошним. Адаптивна складність і гнітюча атмосфера космічного корабля, зануреного в темряву, змушують гравця триматися на межі до самого фіналу. Кожен крок тут - виклик, а кожен ворог - смертельна небезпека.

Hunt: Showdown 1896

Hunt: Showdown 1896 переносить гравців до похмурих боліт Луїзіани, де ви граєте за мисливців на чудовиськ, які повинні вистежити і знищити небезпечних істот. Але крім чудовиськ, вам доведеться змагатися і з іншими гравцями, які хочуть отримати нагороду. Гра пропонує незвичайне поєднання PvPvE-режиму, де кожен крок може виявитися останнім, якщо не враховувати всіх загроз.

The Outlast Trials

The Outlast Trials переносить гравців у лабораторії похмурої корпорації, де група піддослідних має вижити, уникаючи страшних істот і виконуючи моторошні експерименти. Гра підтримує кооперативний режим до чотирьох гравців, що трохи знижує градус страху, але не прибирає його повністю. В одиночній же грі атмосфера стає куди більш напруженою, де кожен шерех і кожен рух у темряві змушують серце стискатися. Це чудовий вибір для любителів кооперативних хорорів і тих, хто хоче перевірити свою стійкість поодинці.

The Complex: Expedition

The Complex: Expedition - це гра, заснована на концепції лімінальних просторів, де гравці досліджують дивні та тривожні локації, які нібито знаходяться між реальністю і фантазією. На вас чекає безліч візуально незвичайних і страшних місць, де постійне відчуття тривоги і дезорієнтації не відпускає до самого кінця.

The Walking Dead: Saints and Sinners

The Walking Dead: Saints and Sinners - це VR-гра, дія якої відбувається в постапокаліптичному світі, де зомбі бродять вулицями Нью-Орлеана. Вам належить керувати своїм інвентарем, планувати вилазки за ресурсами та приймати морально складні рішення, які вплинуть на тих, хто вижив навколо. Механіка ближнього бою у VR створює ефект повного занурення, змушуючи вас відчути кожен рух.

The Blackout Club

The Blackout Club - це кооперативний горор, у якому група підлітків намагається викрити таємний культ, що діє в їхньому передмісті. Гра зосереджена на скритності та командній роботі, а кожен провал загрожує серйозними наслідками. Нічні вилазки і дослідження підземних лабіринтів створюють напругу і змушують гравців відчувати реальну небезпеку.

Phasmophobia

Phasmophobia - це кооперативна гра для чотирьох гравців, у якій вам належить стати мисливцями на привидів і досліджувати різні прокляті локації. З використанням різного обладнання, як-от ЕМФ-детектори та відеокамери, ви маєте визначити тип примари і не потрапити до її лап. Голосове керування додає реалістичності, а можливість грати у VR робить гру ще більш захопливою.

Resident Evil 2 (2019)

Resident Evil 2 (2019) - це ремейк класичного горору, в якому гравці знову вирушають у місто Раккун-Сіті, заповнене зомбі та іншими загрозами. Атмосфера жаху та обмежені ресурси змушують думати наперед і економити кожен патрон, а містер Х, який постійно переслідує, додає ще більше напруги та страху.

Little Nightmares

Little Nightmares - це фільм жахів, який дає змогу гравцям зануритися у світ дитячих кошмарів. Ви граєте за маленького персонажа, який намагається вижити в страшному світі, повному дивних істот і небезпек. Кожна локація в грі сповнена жахливих спотворених фігур, які немов зійшли з дитячих страшилок, що робить атмосферу гри справді лякаючою і напруженою.

Puppet Combo's Library

Puppet Combo's Library - це зібрання інді-хоррорів, виконаних у стилі класичних ігор для PS1. Натхненні фільмами жахів 80-х і атмосферою старих VHS-записів, ігри від Puppet Combo пропонують ностальгійний і лякаючий досвід. Це унікальний погляд на хорор, який використовує візуальні та звукові елементи минулого, щоб створити по-справжньому моторошну атмосферу.

Signalis

Signalis - це ретро-горор, який натхненний класичними іграми жанру, такими як Resident Evil і Silent Hill. Гра пропонує піксельну графіку та ізометричний вигляд, що створює унікальну атмосферу тривоги та небезпеки. Постійне відчуття, що за вами спостерігають, і брак ресурсів роблять кожну зустріч із ворогами справжнім випробуванням.

Lethal Company

Lethal Company - це кооперативний горор, у якому група гравців має виконувати завдання у світі, повному монстрів. Основна складність гри полягає в необхідності триматися разом, інакше гравці губляться в темряві та стають легкою здобиччю для ворогів. Атмосфера постійного страху і напруга роблять цю гру захопливою і динамічною.

Until Dawn

Until Dawn - це інтерактивний фільм-горор, у якому гравці керують групою підлітків, які опинилися в покинутому будинку в лісі. Кожне ваше рішення впливає на сюжет, а долі персонажів залежать від ваших дій. Гра пропонує безліч кінцівок, що робить її чудовим вибором для тих, хто любить перепроходити ігри та приймати нові рішення.

The Evil Within 2

The Evil Within 2 - це гра, в якій вам доведеться знову вирушити в кошмарний світ у ролі детектива Себастьяна Кастелланоса. Цього разу світ гри більш відкритий, що дає змогу досліджувати його і знаходити додаткові моторошні секрети. У грі присутні сильні елементи психологічного жаху, і кожен монстр тут - це справжнє випробування для ваших нервів і вмінь.

The Texas Chain Saw Massacre

The Texas Chain Saw Massacre - це гра, натхненна культовим фільмом, яка переносить вас в атмосферу справжнього кошмару. На вас чекають сцени погонь, жорстокості та постійного жаху, коли ви намагаєтеся уникнути смерті від рук безжального вбивці. Автори зробили акцент на автентичності та вірності оригіналу, що робить гру справжнім подарунком для фанатів.

Observation

Observation - це гра, в якій ви опиняєтеся на космічній станції, граючи за штучний інтелект, який намагається розібратися в подіях, що відбуваються. Тривожна і загадкова атмосфера гри чудово передає відчуття самотності та невідомості в космосі, а сюжетні повороти роблять її дійсно захопливою.

Sylvio 2

Sylvio 2 - це хорор-гра, в якій гравці грають за дослідника паранормальних явищ, що записує звуки і відео в покинутих місцях. Атмосфера таємничості та моторошні записи, які вам належить аналізувати, створюють відчуття, ніби ви дійсно шукаєте привидів. Гра є чудовим прикладом використання звуку в горорі для створення напруженої та лякаючої атмосфери.

SOMA

SOMA - це науково-фантастичний горор, який досліджує тему свідомості та того, що означає бути людиною. Події гри розгортаються на занедбаній підводній станції, де гравцеві доведеться не тільки уникати небезпек, а й розбиратися у філософських питаннях, які порушує гра. Це один із найглибших і найнапруженіших психологічних хорорів на сьогоднішній день.

Silent Hill 2 Remake

Silent Hill 2 Remake - це сучасне переосмислення класичної гри жахів, у якій головний герой вирушає до зловісного міста через лист, що він отримав від покійної дружини. Атмосфера жаху та психологічної напруженості робить цю гру обов'язковою до проходження для всіх шанувальників жанру. Розробники зберегли оригінальну похмуру атмосферу, додавши сучасні графічні та технічні поліпшення, які зробили гру ще більш лякаючою.

Нагадаємо, що раніше ми складали топ найскладніших ігор усіх часів. Там до списку, крім очевидних варіантів ігор від From Software, потрапила справжня ігрова класика на кшталт Ninja Gaiden і Contra.

