За останньою грою Юсефа Фареса, Split Fiction, уже щосили готується екранізація. У Голлівуді налаштовані настільки серйозно, що від простих розмов про можливий фільм до затвердження режисера й акторки на головну роль минув лише місяць.

Як повідомляє Variety, у фільмі зніметься Сідні Суїні, відома за серіалами "Ейфорія" і "Білий лотос". Режисером проєкту стане Джон Чу, відомий за фільмом "Ілюзія обману 2", а також нещодавно випустив мюзикл Wicked з Аріаною Гранде.

Сценарій до фільму пишуть Ретт Різ і Пол Верник, автори "Дедпула" і "Дедпула і Росомахи". Продюсуванням займається Story Kitchen, компанія, що спеціалізується на адаптаціях ігор. В її портфоліо вже є фільми про Соніка та анонсовані проєкти за It Takes Two, Just Cause, Sifu, Disco Elysium і багатьма іншими іграми.

Раніше ми розповідали, що Майкл Бей і Сідні Суїні екранізують забуту перегонову гру OutRun 1986 року. Свого часу це були культові перегони на аркадних автоматах.

