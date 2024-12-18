Дати релізу все ще немає.

Archetype Entertainment, засновники якої раніше працювали над першими двома Mass Effect, потішила шанувальників наукової фантастики дебютним геймплейним трейлером Exodus, яка обіцяє захопливий рольовий досвід і глибоку систему прийняття рішень.

У відео можна побачити динамічні битви з використанням гака-кішки та інопланетної магії, сутички з броньованими істотами й елементи прихованого проходження.

Події Exodus обертаються навколо подорожей на навколосвітлових швидкостях до далеких світів у надії відшукати давно втрачені технології, здатні змінити хід протистояння людства із загадковими сутностями. Герой, яким може бути як чоловік, так і жінка, виступає одночасно і в ролі дослідника, і лідера, впливаючи на долю своєї цивілізації.

Дата виходу Exodus поки не розкрита, але вже підтверджено, що проєкт з'явиться на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що в кооперативний Elden Ring не можна буде грати удвох. Гра передбачає тільки проходження в соло, або втрьох.

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