Доведеться проходити гру або в гордій самоті, або в компанії з трьох осіб.

На минулому The Game Awards 2024 розробники Elden Ring з FromSoftware представили спін-офф Nightreign, який має стати першим кооперативним Souls-like від студії.

Видання IGN взяло інтерв'ю у геймдиректора проєкту Дзюньї Ішизакі, де той розповів, що гра не розрахована на проходження парою з двох осіб. В Elden Ring Nightreign можна буде грати або соло, або групою з трьох осіб.

Ішизакі пояснив, що це обумовлено особливостями балансу кооперативних проєктів. Мовляв, тільки втрьох гравці зможуть підтримувати рівноцінність у команді, і ніхто не буде перетягувати ковдру на себе, забираючи кращий лут і завдаючи більше шкоди ворогам:

"Ми зрозуміли, що, щоб кожен гравець міг відчути задоволення від досягнень і насолодитися кооперативним геймплеєм, оптимальною кількістю буде три людини. Це зберігає баланс, не перевантажуючи гру, і дає змогу кожному за бажання зайнятися своєю справою на карті. А в ключові моменти гравці все одно збираються разом для спільного фіналу."

Також геймдиректор сказав кілька слів про соло-проходження: якщо грати поодинці, то здоров'я ворогів буде знижено, але варто пам'ятати, що баланс гри заточували під проходження в кооперативі.

Раніше ми розповідали, що стали відомі системні вимоги Split Fiction, нової гри від творця It Take Two. На відміну від Elden Ring Nightreign, у неї можна грати тільки вдвох.

