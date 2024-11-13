Те, наскільки довго гравець подорожує зі швидкістю світла, впливатиме на сюжет.

Розробники перших двох Mass Effect Джеймс Олен і Чад Робертсон поділилися деталями про свій новий проєкт Exodus, у якому одну з головних ролей зіграє Меттью Макконахі.

Однією з центральних механік гри буде уповільнення часу під час космічних подорожей зі швидкістю світла (так, прямо як в Інтерстелларі з тим же Макконахі), це впливатиме на всі сюжетні вибори гравця. Робертсон обмовився, що в першому акті буде вибір, схожий з першим Mass Effect, коли потрібно буде вибрати одного з напарників для подорожі.

Також старіти будуть не тільки персонажі, а й зброя гравця. Поки головний герой переміщається між точками завдань, в ігровому світі можуть проходити десятки років, і в цей час прогрес рухатиметься вперед.

Розробники вже дуже хочуть показати геймплей гри, і Archetype Entertainment вже навіть призначила дату, коли це станеться, але деталі поки що не розкриваються.

Джеймс Олен розповів, що головний герой буде більше схожий на Шепарда з Mass Effect, ніж, наприклад, на Сірого Вартового з Dragon Age. Тобто у нього буде заздалегідь визначена особистість і характер.

Також трохи розповіли про персонажа С. С. Орлеве, якого і зіграє Макконахі. Він відіграватиме важливу роль в історії, більше розробники нічого не можуть сказати.

Ну і закінчили розробники тим, що підтвердили, що Exodus буде грою від третьої особи.

Раніше ми розповідали, що Bethesda показала 15 хвилин геймплея нової гри про Індіану Джонса. У презентації можна оцінити всі найважливіші елементи гри: платформінг, вирішення головоломок і бойову систему.

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