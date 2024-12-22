Крім того, для самого Fallout: London ще й вийде кілька DLC.

Творці гучної модифікації Fallout: London, команда Team FOLON, зробили важливу заяву: вони почали роботу над своєю першою оригінальною грою.

Проєкт розробляється на абсолютно новому рушії, а не на Creation Engine, як Fallout 4. За словами розробників, їхня наступна гра стане кроком убік від постапокаліптичної RPG, запропонувавши гравцям новий погляд на жанр. Команда обіцяє, що під час розробки буде дуже уважно ставитися до фідбеку від фанатів, підлаштовуючи гру під бачення гравців.

У 2025 році Team FOLON також планує випустити кілька DLC для Fallout: London. Доповнення включатимуть як вирізані матеріали, так і абсолютно нові елементи, щоб фанати могли довше насолоджуватися розширенням.

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Паралельно команда поділилася новорічними планами. Уже найближчим часом буде перезапущено Patreon і оновлено магазин мерчу, де з'являться ексклюзивні товари.

Раніше ми розповідали, що у жовтні, через три місяці з моменту релізу, Fallout: London додали до своїх бібліотек понад мільйон користувачів GOG.

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