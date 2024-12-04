Голос Ніла Ньюбона все ж зазвучав у моді.

Глобальний мод для Fallout 4, що вийшов цього літа, - Fallout: London здобув величезний успіх, за 3 місяці його завантажили майже мільйон разів. Але ще до виходу модифікації, розробники були настільки впевнені у своєму проєкті, що понад рік ігнорували лист Ніла Ньюбона, який зіграв Астаріона в Baldur's Gate 3.

Про це актор розповів в інтерв'ю на YouTube каналі GINX TV. За його словами, він сам написав розробникам Fallout: London з Team FOLON із пропозицією озвучити якогось персонажа. Але FOLON просто ігнорувала Ньюбона протягом півтора року:

"Я вже надіслав їм повідомлення за рік до цього. Можливо, за два роки - це було дуже давно, коли я сказав: 'Ей, це звучить здорово. Я хочу брати участь'. І вони пропустили моє повідомлення. Приблизно на півтора року."

При цьому Ніл Ньюбон був настільки вражений проєктом, що пропонував свої послуги безкоштовно, навіть після своєї приголомшливо успішної ролі в RPG від Larian Studios: "Також сподобався той факт, що це був безкоштовний мод. Тож ніхто з нас не отримав грошей. Ми просто зробили це, тому що хотіли зробити."

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Незважаючи на всі зусилля Team FOLON, голос Астаріона все ж зазвучав у Fallout: London. Актор зіграв робота Баррі, який застряг у дерев'яному човні.

Раніше ми розповідали, що розробники мода Half-Life 2 Overcharged заблокували профілі Steam деяких блогерів, які критикували модифікацію. Через це мод вибрався на 2-е місце серед найпопулярніших модів на ModDB.

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