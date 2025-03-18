"Ви подарували нам 15 років підтримки, 15 років пристрасті і 15 років любові. Спасибі вам".

Metro 2033 виповнилося 15 років, і студія 4A Games не лише подякувала фанатам за багаторічну підтримку, а й натякнула на майбутнє серії.

Розробники випустили спеціальне відеозвернення, в якому засновники студії Євген "Lin" Федорець і Андрій "Prof" Прохоров висловили подяку спільноті, зазначивши, що без відданих гравців Metro не досягла б такого успіху:

"Ви подарували нам 15 років підтримки, 15 років пристрасті та 15 років любові. Спасибі вам".

Крім ретроспективного погляду на еволюцію серії, 4A Games також підтвердила, що робота над наступною частиною йде повним ходом. Розробники підкреслили, що війна в Україні вплинула на сюжет нової гри, зробивши його ще більш похмурим і глибоким.

Відео дня

З моменту виходу Metro 2033 минуло півтора десятиліття, але ключові теми серії - антивоєнна риторика, боротьба за виживання і соціальні конфлікти - залишаються актуальними. За словами 4A Games, ці мотиви будуть тільки посилені в прийдешній частині, а їхня спільна робота з автором всесвіту Дмитром Глуховським триває.

Незважаючи на складнощі, пов'язані з війною, команда впевнена у своїх силах і обіцяє фанатам захопливу пригоду, яка перевершить усе, що було раніше. Судячи з настрою розробників, чекати анонса залишилося недовго.

Раніше ми розповідали, що 4A Games роздрібнилася на 2 команди й одна з них уже представила свою нову гру. Проєкт буде шутером від першої особи в кіберпанк сеттингу.

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