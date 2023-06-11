Гра виконана в стімпанк-стилістиці.

Одним з головних анонсів на Xbox Games Showcase стала Clockwork Revolution. Це рольова гра про подорожі в часі від inXile Entertainment.

На презентації глядачам показали інтригуючий трейлер з битвами і чудовим стімпанковим світом. А в блозі Xbox Wire розробники детально розповіли про проєкт. Дія Clockwork Revolution розгортається в процвітаючому вікторіанському місті Авалоні. Цей прекрасний мегаполіс приховує одну жахливу таємницю. Правителька леді Айронвуд за допомогою пристрою для подорожей у часі змінила минуле міста. Вона змусила робітничий клас невтомно працювати на фабриках і в нетрях. Завдяки цьому жінка отримала величезні статки.

Протагоніст дізнався план Айронвуд і вирішив перешкодити їй за допомогою пристрою під назвою хронометр. Користувачам в ролі центрального персонажа належить повертатися в минуле і протистояти ватажку. А після повернення в реальність гравці побачать наслідки своїх дій.

Інші деталі Clockwork Revolution

Як заявили розробники, в грі реалізована глибока оповідна система. Вибір у минулому вплине на людей в Авалоні та самому місті, часто несподіваним чином.

Геймплей виконано в режимі від першої особи і включає перестрілки із застосуванням різної зброї.

Можна вибирати стать і зовнішність головного героя, буде повноцінний редактор.

Розробкою керують директор гри Чад Мур і головний дизайнер Джейсон Андерсон, які стоять за створенням легендарної Arcanum: Оf Steamworks and Magick Obscura.

Clockwork Revolution вийде на ПК і Xbox Series, а також з першого дня з'явиться в Game Pass.

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