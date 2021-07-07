RoboCop: Rogue City вийде у 2023 році.

Польська студія Teyon, що випустила успішний тайтл Terminator: Resistance, анонсувала гру за мотивами іншої культової франшизи 80-х – "Робокоп". Шутер від першої особи під назвою RoboCop: Rogue City вийде у 2023 році на ПК і консолі.

Про це розробники повідомили в дебютному тизері.

Тизер гри RoboCop: Rogue City

Про що гра RoboCop: Rogue City

Дії RoboCop: Rogue City, як і оригінального фільму, розгорнуться на вулицях Старого Детройта.

Гравець в ролі робота-поліцейського буде боротися зі злочинністю і захищати невинних мешканців міста.

В арсеналі Робокопа з'явиться легендарний пістолет-кулемет Auto-9.

У гри вже з'явилася сторінка в Steam. Більше подробиць і системні вимоги RoboCop: Rogue City розробники розкриють ближче до релізу.

Нагадаємо, попередня гра студії Teyon, шутер Terminator: Resistance, вийшла в листопаді 2019 року, отримавши схвальні відгуки. Користувачі зійшлися на думці, що це найкраща гра за мотивами "Термінатору" за останні пару десятків років. В Steam у Terminator: Resistance понад 6 тисяч відгуків – 92% з них позитивні.

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Автор: Сергій Коршунов