Фейкові продовження популярної гри завантажили понад мільйон разів.

У Google Play Store знайшли безкоштовні Poppy Playtime: Chapter 3 і Poppy Playtime Chapter 4, тільки ось усе це чистої води обман.

У виданнях Polygon і TorrentFreak помітили застосунки від такого собі Daigo Game 2020 року, які прикидаються повноцінними розділами популярного хоррора. В описі йдеться про те, що це безкоштовні версії з вкрай щедрим контентом, однак після встановлення користувачам пропонують заплатити значні суми (від 30 до 95 доларів) за доступ до гри. Зрозуміло, після оплати нічого не відбувається, крім переходу на неробоче посилання.

Примітно, що фейкові Poppy Playtime вже набрали понад мільйон завантажень, мабуть, шанувальників хоррора приваблює обіцянка безкоштовного контенту. Але справжньому розробнику, Mob Entertainment, така ситуація явно не до душі: компанія стверджує, що неодноразово просила Google прибрати підроблені додатки, і навіть домоглася їхнього тимчасового видалення, але незабаром вони повернулися в магазин.

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У підсумку Mob Entertainment подала позов проти Google, вимагаючи компенсувати збитки в розмірі 150 тисяч доларів за кожен застосунок і назавжди видалити шахрайські продукти. За даними студії, це далеко не перший випадок сумнівної діяльності Daigo Game 2020: раніше в Google Play вже знаходили "Minecraft 2020" і цілу колекцію неліцензійних ігор, пов'язаних зі Skibidi Toilet.

У Mob Entertainment нагадують, що їхні оригінальні проєкти залучили понад 40 мільйонів гравців, тож поява подібних підробок загрожує не тільки репутації горору, а й гаманцям довірливих користувачів. Поки що офіційної реакції Google на чергові претензії не було.

Раніше ми розповідали, що за такою ж схемою зробили "мобільний порт" Baldur's Gate 3, тільки вже в App Store. Додаток пропонував платити щомісячну підписку в розмірі 30 доларів, але після оплати нічого не відбувалося.

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