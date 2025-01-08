В App Store з'явився фейковий Baldur's Gate 3 за 30 доларів, після оплати нічого не відбувається

Крім того, підробка збирає персональні дані користувача, зокрема IP-адресу

В App Store знайшли мобільний порт Baldur's Gate 3, та ще й абсолютно безкоштовно. Зрозуміло, це неправда.

У виданні Videogamer звернули увагу на застосунок "Baldur's Gate 3 - Mobile Turuk" від такого собі Dmytro Turuk. Це нібито порт всіма улюбленої RPG на iPhone. Хоч саму "гру" можна завантажити безкоштовно, але під максимально стандартним описом будь-якої рольової гри є цілий список з особливостей підписки на додаток.

Так, за задоволення пограти в BG3 на "яблучному" смартфоні потрібно буде платити всього 30 доларів на місяць. Але якщо користувач заплатить таку суму, то нічого не станеться. Крім того, застосунок ще й збирає різні дані зі смартфона, зокрема IP-адресу пристрою.

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Зовнішній вигляд сторінки Baldur's Gate 3 - Mobile Turuk в App Store, можливо, і може обдурити неуважного гравця. На іконці красується обличчя Астаріона з припискою Mobile внизу, а в розділі скріншотів просто вставлені зображення просто з гри, але з накладеною панеллю мобільного управління.

У Videogamer помітили, що це не перший такий випадок шахрайства в App Store. Раніше там знаходили мобільні GTA 6 зі скріншотами GTA 5 з модами. Не кажучи вже про те, що ще навіть невідомо, чи вийде GTA 6 хоча б на ПК.

Раніше ми розповідали, що перша версія Baldur's Gate 3 вийшла настільки жахливою, що гру ледь не скасували.

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