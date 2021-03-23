Так розробники відсвяткували повернення до гри режиму "Гравітація" та інших цікавих івентів.

Автори популярної командної ММО World of Tanks Blitz анонсували повернення до гри режимів "Виживання" та "Гравітація", а також операції "Червона планета" з новим танком "Експлорер". На честь цього розробники запустили в стратосферу мініатюрну копію модифікованого середнього танка Cromwell B.

Копія в масштабі 1:32 пролетіла над землею на висоті 24 км і успішно приземлилася. Студія опублікувала відеозвіт польоту на своєму YouTube-каналі.

Творці World of Tanks Blitz запустили танк в космос

Точно такий же танк у грі отримають учасники операції "Червона планета". Вона пройде у World of Tanks Blitz з 1 по 30 квітня. Крім того, на користувачів чекає ряд інших активностей:

З 26 березня по 5 квітня пройде подія під назвою "Зірки зійшлися!", в якій гравці зможуть отримати унікальні нагороди в обмін на накопичені ресурси.

З 31 березня у WoT Blitz з'явиться режим "Виживання". Він буде доступний до 4 квітня.

З 9 по 16 квітня гравці зможуть взяти участь в івенті "Мета: Sheridan Ракетний", де можна буде отримати танк Sheridan з керованими ракетами.

З 12 по 18 квітня в World of Tanks Blitz повернеться режим "Гравітація", в якому у танків з'явиться нова здатність: підстрибувати і продовжувати бій з повітря.

"Квітень – традиційно "космічний" місяць у World of Tanks Blitz. У цей період ми запрошуємо гравців вийти за земні межі і з головою зануритися у міжпланетні пригоди", – зазначає паблішинг-продакт-директор World of Tanks Blitz Наталія Першиць.

Більше подробиць про майбутні івенти у World of Tanks Blitz розробники повідомлять на онлайн-трансляції. Вона відбудеться сьогодні, 23 березня, о 18:00 на офіційному YouTube-каналі студії.

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Автор: Сергій Коршунов