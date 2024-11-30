Наразі Garry's Mod продалася тиражем 25 мільйонів копій.

Кожен, хто перебуває в інтернеті хоча б від початку десятих років, бачив химерні анімації з Хеві з Team Fortress 2 або G-Man, що корчить пики, з Half-Life. Пісочниця Garry's Mod стала однією з візитних карток Steam, а для багатьох і причиною вперше скористатися магазином Valve.

Але Garry's Mod міг і не надійти в продаж. Нещодавно грі виповнилося 18 років, і творець пісочниці Гаррі Ньюман поділився, що коли Valve вперше прийшла до нього з пропозицією випустити свій мод для Half-Life 2 як окрему гру в Steam, він відмовився. Ньюман подумав: ну хто платитиме за це гроші?

Коли Valve вперше висловили ідею продавати Garry's Mod у Steam, я сказав 'ні', тому що... 'хто за це заплатить?'.

Як виявилося, багато хто. Ньюман поділився, що наразі Garry's купили 25 мільйонів 560 тисяч 290 осіб.

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Крім Garry's Mod Гаррі Ньюман ще й створив надпопулярний багатокористувацький виживач Rust. Його купили близько 15 мільйонів осіб.

Раніше Valve розповіла походження легендарної фіолетової шахової текстури в іграх на Source, яка, зокрема, стала найвпізнаванішим ігровим елементом Garry's Mod.

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