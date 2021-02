Геймдиректор Moon Studios вважає, що CDPR давала порожні обіцянки, рекламуючи гру.

Співзасновник і геймдиректор Moon Studios (Ori and the Blind Forest), Томас Малер, звинуватив авторів Cyberpunk 2077 і творців No Man's Sky у брехні. Він вважає, що, рекламуючи свої ігри, ці розробники давали порожні обіцянки і обманювали геймерів.

Як заявив Малер на форумі ResetEra, все почалося ще з Пітера Моліньє – творця Populous, Dungeon Keeper, Fable та інших ігор. Замість того щоб розповідати про свою гру, він говорив про те, якою ця гри могла б бути. Потім Малер розповів про Шона Мюррея, який роздав багато порожніх обіцянок до релізу своєї гри No Man's Sky.

"Мюррей очевидно навчався у Моліньє. Ще за кілька днів до виходу No Man's Sky він розрекламував багатокористувацький режим, якого навіть не існувало. І був щасливий, переконавши всіх, що No Man's Sky – це такий Minecraft в космосі, де можна робити буквально все, що захочеш", – написав геймдиректор Moon Studios.

Малер зазначив, що після свого релізу No Man's Sky отримав багато негативних відгуків, оскільки люди побачили, що ця гра не була схожа на ту, яку всім рекламували розробники. Однак через кілька років автори випустили багато оновлень, поліпшивши гру. У підсумку No Man's Sky засипали нагородами, і забули про початкову брехню авторів.

І схожа ситуація сталася з Cyberpunk 2077. Малер вважає, що PR-відділ CDPR застосував все те, що до цього робили Моліньє та Мюррей – вони пообіцяли, що в грі можна буде робити все.

"Гравці повірили, що це науково-фантастична GTA з видом від першої особи. Кожен ролик, випущений CDPR, був ретельно оброблений, щоб створити у фанатів таке враження. І це призвело до сенсаційних 8 мільйонів попередніх замовлень. Але на релізі продукт виявився лише частиною того, що вони рекламували. Гра насилу працювала на консолях, на яких мала працювати "напрочуд добре", – пригадав Малер цитату самих CDPR.

Розробник вважає, що ці три приклади наочно показують, як гравців виставляють дурнями. При цьому є багато людей, яких Cyberpunk 2077 влаштовує в такому вигляді. Однак на думку Малера, питання не в тому, подобатися гра чи ні. Річ у тому, що студії не повинні продавати особливості, яких не існує в їх грі.

Нагадаємо, що Cyberpunk 2077 лаяли не лише за технічні проблеми на консолях минулого покоління:

З гри ще до релізу розробники вирізали кілька фіч, про які заявляли раніше – це метро, кастомізація автомобілів, ролики від третьої особи і багато іншого.

Крім того, є функції, що працюють не так, як заявляли автори. Наприклад, журналісти виявили, що 98% реплік в грі ніяк не впливають на розвиток сюжету або результат завдань. А користувачі форуму Reddit розповіли, що близько 30 здібностей персонажа не варто прокачувати, бо це ні на що не впливає.

