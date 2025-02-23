У світі Project Artemis навіть буде просунута геологічна модель.

Брендан Грін, більш відомий як Playerunknown, продовжує розвивати свою концепцію гігантського симулятора Project Artemis. Його нова студія працює над реалістичним Minecraft, світом, де геологія відповідатиме справжній Землі.

В інтерв'ю GamesRadar Грін поділився баченням технології, на якій будуються Project Artemis і його новий виживач Project: Go Wayback:

"Я хочу зробити геологію. Щоб ви могли сказати: "Тут має бути залізо" або "Тут є корисні ресурси", а потім побудувати шахту і розгорнути щось на кшталт Civilization або Age of Empires, але в 3D і на іншому рівні взаємодії".

Проект Project Artemis - це масштабна симуляція планетарного рівня. Розробники хочуть не просто згенерувати реалістичний ландшафт, а й домогтися логічного розташування ресурсів, щоб гравці могли аналізувати ґрунт за супутниковими знімками і вже розуміти, поклади яких копалин там можна знайти.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що творець Minecraft передумав робити Minecraft 2 - через тиждень після анонсу.

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