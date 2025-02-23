Брендан Грін, більш відомий як Playerunknown, продовжує розвивати свою концепцію гігантського симулятора Project Artemis. Його нова студія працює над реалістичним Minecraft, світом, де геологія відповідатиме справжній Землі.
В інтерв'ю GamesRadar Грін поділився баченням технології, на якій будуються Project Artemis і його новий виживач Project: Go Wayback:
"Я хочу зробити геологію. Щоб ви могли сказати: "Тут має бути залізо" або "Тут є корисні ресурси", а потім побудувати шахту і розгорнути щось на кшталт Civilization або Age of Empires, але в 3D і на іншому рівні взаємодії".
Проект Project Artemis - це масштабна симуляція планетарного рівня. Розробники хочуть не просто згенерувати реалістичний ландшафт, а й домогтися логічного розташування ресурсів, щоб гравці могли аналізувати ґрунт за супутниковими знімками і вже розуміти, поклади яких копалин там можна знайти.
Раніше ми розповідали, що творець Minecraft передумав робити Minecraft 2 - через тиждень після анонсу.