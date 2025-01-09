Маркус Перссон і його команда все-таки займуться роуглайком з елементами dungeon crawler.

Шведський гейм-дизайнер Маркус Перссон, "батько" Minecraft, відмовився від ідеї створити нову частину. Хоча минулого тижня голосно заявляв, що готує наступника своєї легендарної гри.

Перссон у перший день 2025 року запустив опитування, у рамках якого запропонував своїм підписникам у "Х" обрати свій наступний ігровий проєкт – покроковий рогалик від першої особи Levers and Chests або духовного наступника Minecraft. Незважаючи на те, що спільнота проголосувала за "Майнкрафт" (понад 80% голосів), геймдизайнер і його команда таки візьмуться за інший проєкт.

У новому пості Перссон оголосив про початок роботи над Levers and Chests. За його словами, нова гра буде набагато веселішою, ніж духовний спадкоємець. Останні завжди являють "сумні ностальгічні звалища", відповів Перссон одному з коментаторів, який відчув себе "зрадженим" через новину про скасування Minecraft 2.

Відео дня

Перссон поки не знає, коли відбудеться реліз Levers and Chests, але стверджує, що хоче зробити такий самий масштабний проєкт, як кубічна пісочниця свого часу.

Утім, є ймовірність, що гра не вийде ніколи. За більше ніж 10 років, що минули з продажу Minecraft і студії Mojang, гейм-дизайнер багаторазово розпочинав нові проєкти, але жодна гра так і не вийшла.

Тим часом сама Minecraft продовжує залишатися однією з найпопулярніших ігор у світі. Минулої осені гра отримала оновлення для Playstation 5, а цьогоріч проєкт Mojang підкорить великі екрани – вже можна оцінити дебютний трейлер екранізації.

УНІАН розповідав, що в Minecraft створили світ, населений сотнями ШІ – вони створюють релігії, меми і вводять податки. Але і це ще не все: нейромережа створила свою версію Minecraft, і в неї вже можна пограти.

Вас також можуть зацікавити новини: