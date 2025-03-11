Команда Ніла Дракмана працювала над Intergalactic: The Heretic Prophet вже 4 роки.

Naughty Dog продовжує розкривати деталі своєї нової гри - Intergalactic: The Heretic Prophet. У бесіді з режисером Алексом Гарлендом на шоу Creator to Creator глава студії Ніл Дракманн поділився цікавими подробицями.

Розроблення Intergalactic розпочалося 2021 року, і це перший крок студії в бік наукової фантастики. Дія гри розгорнеться в альтернативному майбутньому, де з кінця 80-х історія пішла іншим шляхом. У цьому світі з'явилася нова релігія, яка стала домінуючою і зазнала безліч змін.

Сюжет починається з того, що зв'язок з однією з планет, де зародилася ця віра, в якийсь момент повністю зник. Саме туди під час виконання завдання потрапляє головна героїня - мисливиця за головами. Після аварії корабля вона залишається одна на пустельній планеті, де нікого немає, і їй належить з'ясувати, що тут сталося.

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За словами Дракманна, самотність - одна з ключових тем гри. Якщо в минулих проєктах студії у гравця майже завжди був напарник, тут герой опиниться у світі, де не розуміє, що сталося, хто ці люди, яка їхня історія: "Якщо ти взагалі сподіваєшся вибратися з цієї планети - а нагадаю, зв'язку з нею не було вже 600 років, - тобі доведеться розібратися, що тут сталося".

Анонс Intergalactic: The Heretic Prophet відбувся в грудні на The Game Awards 2024. Дата релізу поки невідома.

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