Поки що навіть приблизних термінів релізу у Intergalactic: The Heretic Prophet немає.

Автор серії The Last of Us і глава Naughty Dog Ніл Дракманн розповів трохи подробиць про свою нову гру Intergalactic: The Heretic Prophet, яка була анонсована сьогодні на The Game Awards 2024.

Розробник дав інтерв'ю виданню The New York Times, де розповів, що події Intergalactic: The Heretic Prophet відбуваються в альтернативній реальності, де людство почало активно вивчати космос у 1986 році. Сюжет гри крутитиметься навколо вигаданої релігії, більше про історію Дракманн розповідати не став.

Незважаючи на те, що на час подій гри з кінця 20-го століття минуло вже кілька тисячоліть, здається, що технічний прогрес застряг на тому ж рівні, що й тоді. Дракманн пояснив, що при створенні візуального стилю гри він та його команда надихалися класичними аніме на кшталт "Ковбой Біпоп" та "Акіра", де космічні мандрівки та високий рівень технологічного прогресу так само були сусідами із застарілими аналоговими пристроями. На це ж натякає те, що в трейлері головна героїня буквально дивиться старе аніме на квадратному телевізорі у себе на кораблі.

Над Intergalactic: The Heretic Prophet працює близько 250 фахівців, а музику для гри написав Трент Резнор, лідер групи Nine Inch Nails. Студія повернеться до жанру екшн-адвенчура, через який вона і стала легендарною.

