"Уявіть, що ви забороняєте людям лаятися тощо, але заохочуєте вживання наркотиків." - пише один із гравців.

Мультиплеєр Call of Duty: Black Ops 6 семимильними кроками перетворюється на "клоунський шутер". В одному з найближчих оновлень у гру додадуть скін, який схрещує автомат і бонг, пристосування для куріння марихуани.

Така косметика викликала бурхливе обговорення серед гравців. З огляду на суворі правила поведінки всередині гри, які спрямовані на зниження рівня токсичності серед гравців, люди просто не розуміють, як можна було додуматися до такого скіна:

"Компанія банить гравців за мат, але пропагує вживання наркотиків" "Але боронь вас Бог сказати комусь, що він погано грає." "Зробіть уже скін наркомана, щоб я міг бігати в CoD як безпритульний."

У мультиплеєрі Call of Duty вже давно дуже суворі правила поведінки. Гравців можуть забанити за будь-яку лайку або образи в текстовому і голосовому чаті.

Раніше ми розповідали, що у Fortnite додадуть режим, натхненний Counter-Strike, з матчами 5 на 5 і від першої особи. Поки що новий режим додадуть у тестовому форматі.

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