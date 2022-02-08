Щоб відвідати таємне місце, доведеться зайнятися акробатикою.

Тепер вже ні для кого не секрет, що з Cyberpunk 2077 вирізали багато контенту. Розробники не встигали все доробити до виходу гри, тому відмовилися від частини ідей. Ось так в проекті з'явилися локації, які ніяк не використовуються. Одну з них нещодавно знайшов відвідувач форуму Reddit під псевдонімом KamilCesaro.

Читайте такожЗ'явилися відомості про новий контент і доповнення до Cyberpunk 2077 в дусі S.T.A.L.K.E.R.У ролику нижче гравець показав, як потрапити в секретне місце. Для цього необхідно приїхати до мосту, який демонструється на відео, застрибнути на бічне загородження праворуч і пройти до невеликого проходу з поручнями. Далі залишається ще раз скористатися акробатичними навичками Ві, і тоді головний герой опиниться в таємній локації.

Тут можна побачити стіл з фішками для покеру і дивну сталеву статую людини з чотирма руками. Найцікавіше, що в притулок ведуть двері, які відкриваються з внутрішньої сторони. Але ззовні вони заставлені коробками, тому звичайним способом відвідати локацію не вийде.

Детальніше про Cyberpunk 2077

У проекті розповідається історія найманця на ім'я Ві. Після участі в масштабному пограбуванні у нього в голові з'явився чіп з цифровою копією Джонні Сільверхенда у виконанні Кіану Рівза. Від нього потрібно позбутися, а інакше головний герой помре.

Геймплей Cyberpunk 2077 включає багато механік. Є стрілянина, злом, стелс, ближній бій, поїздки на автомобілях та інше.

Повноцінний реліз проекту на PS5, Xbox Series X і Series S повинен був відбутися до кінця року, але його перенесли на перший квартал 2022-го.

Вас також можуть зацікавити новини: