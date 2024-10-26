Deep Silver повідомила про це в прес-релізі.

Зомбі-екшен Dead Island 2 від компанії Dambuster Studio привернув увагу понад 10 мільйонів гравців з моменту свого релізу у квітні минулого року.

Видавець гри Deep Silver повідомив про це досягнення в нещодавньому пресрелізі. Таке значне зростання аудиторії частково зумовлене тим, що гра стала доступною в передплатних сервісах Game Pass і PS Plus, що дало змогу багатьом геймерам оцінити продовження популярної серії.

У жовтні розробники випустили Ultimate-видання Dead Island 2, яке містить обидва сюжетні доповнення, ексклюзивну зброю і додаткове спорядження для більш інтенсивних боїв із зомбі.

Відео дня

Відгуки про гру були загалом позитивними, але з деякими застереженнями. На Metacritic Dead Island 2 отримала середню оцінку 73 бали зі 100 від критиків і 7,4 бала з 10 від користувачів. У Steam у гри 74% позитивних відгуків, що свідчить про те, що вона сподобалася багатьом гравцям, незважаючи на деякі недоліки.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні GTA: San Andreas виповнилося 20 років. У зв'язку з цим один із найпопулярніших модів для гри, який серйозно виправляє технічну частину проєкту, отримав велике оновлення, де розробник зміг повернути деякий вирізаний контент.

Трохи про Dead Island 2

Розроблена студією Dambuster Studios, Dead Island 2 є довгоочікуваним продовженням оригінальної гри, що вийшла в 2011 році. Проєкт зіткнувся з безліччю труднощів у процесі розроблення, включно зі зміною кількох студій, але в підсумку був успішно завершений.

Гра переносить гравців у сонячний, але охоплений епідемією зомбі Лос-Анджелес. Гравцям належить виживати у відкритому світі, використовуючи широкий арсенал зброї та унікальні здібності. Особливу увагу приділено системі крафта, що дає змогу створювати і модифікувати зброю, а також кооперативному режиму, де друзі можуть об'єднатися для спільного проходження.

Вас також можуть зацікавити новини: