Багатокористувацький режим у минулих іграх не користувався особливою популярністю.

У DOOM: The Dark Ages не буде мультиплеєра, id Software відмовилася від нього на ранніх етапах розробки.

У нещодавньому інтерв'ю GamesRadar креативний директор Х'юго Мартін розповів, що команда вирішила сфокусуватися виключно на одиночній кампанії.

Він зазначив, що в Doom Eternal студія спочатку хотіла додати мехів, але через необхідність розробки багатокористувацького режиму ресурси розпорошилися.

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За його словами, якщо робити мультиплеєр, то фанати очікують повноцінний сервіс, а не просто додатковий режим, а це неминуче вдарило б по одиночному режиму.

Мартін визнав, що деякі гравці можуть бути розчаровані відсутністю мережевого компонента, але зазначив: "Нам було важливо зберегти Doom саме як одиночний досвід, а не перетворювати його на гру-сервіс".

Реліз DOOM: The Dark Ages заплановано на 15 травня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series, в Xbox Game Pass гра з'явиться з першого дня.

Раніше ми розповідали, що журналісти випустили прев'ю DOOM: The Dark Ages. Критики залишилися в захваті, зазначивши, що гра зробила великий крок уперед, і проєкт навіть можна назвати революцією в серії.

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