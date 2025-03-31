Революція для серії: з'явилися прев'ю DOOM: The Dark Ages

Ігрові журналісти поділилися першими враженнями від DOOM: The Dark Ages. Судячи з їхніх оглядів, гра зберегла фірмову динаміку серії, але при цьому привнесла нові механіки, які роблять геймплей більш тактичним і різноманітним.
Одним із головних нововведень став щит-пила. Він не тільки захищає від атак, а й дає змогу парирувати удари, метати його у ворогів, а також швидко розривати дистанцію з потужним ривком. Оглядачі зазначають, що ця зміна чудово вписується в стиль DOOM, роблячи бої видовищними і напруженими.
Важливим елементом також став ближній бій, який тепер замінює механіку бензопили: щоб поповнити боєзапас, недостатньо просто розрубувати демонів, потрібно робити це з розумом, використовуючи парирування та ударні хвилі.
За відчуттями журналістів, перший рівень гри нагадує класичний DOOM, вдало поєднуючи аренні бої та коридорні битви. Розробники постаралися знайти баланс між агресивними сутичками DOOM Eternal і більш осмисленим ритмом DOOM (2016), завдяки чому гра залишається швидкою, але не перевантаженою...
Крім традиційних рівнів, у DOOM: The Dark Ages з'явилися відкриті локації, які можна досліджувати в пошуках секретів і альтернативних маршрутів. При цьому, якщо гравець хоче більш лінійного проходження, він може просто слідувати основним шляхом.
Геймплей не обмежується тільки перестрілками: у грі є бої на гігантському хутрі та польоти на драконі. Ці епізоди додають відчуття епічності, але частина журналістів зазначила, що вони поки що не здаються такими ж захопливими, як традиційні сутички.
Також оглядачі звернули увагу на зміни в пересуванні: порівняно з DOOM Eternal платформингу стало значно менше, і геймплей тепер більше орієнтований на горизонтальне переміщення.
Сюжет у грі опрацьований краще, ніж у попередніх частинах, і переносить гравців у далеке минуле, розкриваючи передісторію Думслеєра. Атмосфера стала більш похмурою і готичною, що надає грі унікального стилю.
Розробники також додали гнучкість у налаштуванні складності: доступно шість рівнів, а також можливість змінювати швидкість бою і таймінги парирування, що дасть змогу кожному гравцеві налаштувати гру під себе.
Критики підсумували, що DOOM: The Dark Ages - це сміливий експеримент, який зберіг дух серії, але привніс у неї свіжі ідеї. Багато хто вже називає гру одним із головних шутерів останніх років.
Реліз DOOM: The Dark Ages заплановано на 15 травня. Гра буде доступна на ПК, Xbox Series і Playstation, а також з'явиться в Game Pass у день виходу.
Раніше ми розповідали про системні вимоги DOOM: The Dark Ages. RTX знову обов'язковий, а для високих налаштувань також знадобиться мінімум 32 ГБ оперативної пам'яті.