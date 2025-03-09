Здається, незміненим залишився тільки дробовик, каже Г'юго Мартін.

Геймдиректор DOOM: The Dark Ages Хьюго Мартін і продюсер Марті Стреттон розповіли про новий арсенал Ката Рока.

В інтерв'ю PC Gamer розробники поділилися, що майже вся зброя в грі створена з нуля. З класики залишилися тільки дробовики: "Плазма тепер зовсім інша, а решта гармат повністю нові. Ми хотіли дати гравцям нові інструменти для освоєння".

Проте культові види зброї нікуди не поділися: "Це все-таки Doom, потрібна плазмова гвинтівка, потрібні дробовики. Але все інше ми розробляли з нуля".

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У DOOM: The Dark Ages з'являться:

Дробовик - схожий на версію з Eternal.

Супер-дробовик - без змін, але "м'ясний гак" замінений на ривок із новим щитом.

Skullcrusher - схоже на мініган, але призначений для ближнього бою.

Railspike - прибиває ворогів до стін, як арбалет із Half-Life.

Ракетниця - нагадує версію з Eternal, але з можливими змінами.

Accelerator - "Це нова плазма, по суті, плазмовий SMG. Коротка дистанція, висока скорострільність, дуже весело", - каже Мартін.

До зброї додадуться новий щит і три види ближнього бою, що значно змінить звичний геймплей.

Крім того, The Dark Ages запропонує нові транспортні засоби. У деяких місіях гравцеві дадуть керувати літаючим драконом, а також гігантським бойовим мехом Атланом, для якого передбачені повноцінні рівні.

Реліз DOOM: The Dark Ages заплановано на 15 травня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше стали відомі системні вимоги DOOM: The Dark Ages. Апаратна підтримка трасування променів для гри обов'язкова.

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