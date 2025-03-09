Геймдиректор DOOM: The Dark Ages Хьюго Мартін і продюсер Марті Стреттон розповіли про новий арсенал Ката Рока.
В інтерв'ю PC Gamer розробники поділилися, що майже вся зброя в грі створена з нуля. З класики залишилися тільки дробовики: "Плазма тепер зовсім інша, а решта гармат повністю нові. Ми хотіли дати гравцям нові інструменти для освоєння".
Проте культові види зброї нікуди не поділися: "Це все-таки Doom, потрібна плазмова гвинтівка, потрібні дробовики. Але все інше ми розробляли з нуля".
У DOOM: The Dark Ages з'являться:
- Дробовик - схожий на версію з Eternal.
- Супер-дробовик - без змін, але "м'ясний гак" замінений на ривок із новим щитом.
- Skullcrusher - схоже на мініган, але призначений для ближнього бою.
- Railspike - прибиває ворогів до стін, як арбалет із Half-Life.
- Ракетниця - нагадує версію з Eternal, але з можливими змінами.
- Accelerator - "Це нова плазма, по суті, плазмовий SMG. Коротка дистанція, висока скорострільність, дуже весело", - каже Мартін.
До зброї додадуться новий щит і три види ближнього бою, що значно змінить звичний геймплей.
Крім того, The Dark Ages запропонує нові транспортні засоби. У деяких місіях гравцеві дадуть керувати літаючим драконом, а також гігантським бойовим мехом Атланом, для якого передбачені повноцінні рівні.
Реліз DOOM: The Dark Ages заплановано на 15 травня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.
Раніше стали відомі системні вимоги DOOM: The Dark Ages. Апаратна підтримка трасування променів для гри обов'язкова.