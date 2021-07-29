В Epic Games Store почалася нова щотижнева роздача ігор. З 29 липня по 5 серпня всі бажаючі можуть отримати безкоштовно шутер Mothergunship та залізничний симулятор Train Sim World 2.
Трейлер Mothergunship
В Mothergunship за сюжетом велика армія іншопланетних роботів захопила Землю. Гравець мусить врятувати планету, прорватися в саме серце ворожого флоту і знищити корабель-матку.
Трейлер Train Sim World 2
Train Sim World 2 – це залізничний симулятор, де користувач повинен керувати приміськими та високошвидкісними поїздами, перевозити вантажі і складати власні плани маршрутів.
Через тиждень в Epic Games Store будуть віддавати безкоштовно двовимірний файтинг Speed Brawl та пригодницький стелс-екшен A Plague Tale: Innocence.