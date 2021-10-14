Хтось вирішив залишити в грі хвалебну оду колишньому звуковому дизайнеру Ubisoft.

Гравці продовжують досліджувати світ Far Cry 6 і знаходити в ньому різні цікаві деталі. Днями вони виявили трохи знущальне відсилання до Assassin's Creed, а тепер ентузіасти відшукали і розшифрували черговий секрет. Для цього довелося скористатися азбукою Морзе.

Знахідкою поділився користувач форуму Reddit під псевдонімом infinite_spinergy. Він відвідав електричну підстанцію на одному з островів Яри і почув, що звуки в цьому місці складаються в певний ритм. Ентузіаст розпізнав кодування за допомогою абетки Морзе і почав розшифровувати послання. В результаті він досяг мети і розкрив забавну "великодку".

"Кемерон Бріттон — найвеличніший звуковий дизайнер всіх часів", — ось яка фраза була закодована в Far Cry 6.

Хто додав секрет, поки невідомо. Можливо, це зробив сам Кемерон Бріттон або його колишні колеги в знак поваги. Звуковий дизайнер працював в Ubisoft протягом майже десяти років. Він доклав руку до багатьох проектів французького видавництва. При виробництві Far Cry 6 Бріттон очолював команду, яка відповідала за звучання.

Детальніше про Far Cry 6

Сюжет гри присвячений боротьбі проти Антона Кастільо. Дані Рохес приєднається до опору і спробує повалити правителя.

У проекті реалізований великий відкритий світ з безліччю активностей. До них відносяться диверсійні місії, порятунок революціонерів, зачистка аванпостів та інше.

Far Cry 6 — це перша гра серії, де є повноцінне місто. Користувачі можуть ховати зброю і вільно пересуватися по ньому, не привертаючи уваги солдатів. А ще битви серед густої забудови повинні відчуватися інакше в порівнянні зі сутичками в природних умовах.

Far Cry 6 вийшла 7 жовтня на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

Автор: Назар Степорук