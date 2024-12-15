Square Enix подбала про гравців із малою кількістю вільного часу.

На нещодавньому The Game Awards 2024 оголосили, що продовження ремейка FF7 - Final Fantasy VII Rebirth вийде на ПК уже 23 січня.

Final Fantasy VII - величезна рольова гра на десятки, а то й сотні годин. Це ж розуміють і розробники з Square Enix, тому в нещодавньому патчі для римейка вони подбали про гравців з не нескінченною кількістю вільного часу і додали можливість влаштувати швидкісне проходження.

З новим режимом проходження всі персонажі стартують одразу з 45 рівнем, додатковими розхідниками та аксесуарами, а на балансі Клауда опиняється 50 тисяч місцевої валюти.

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Що ще цікавіше, з новим патчем гравці можуть прискорювати катсцени в півтора або ж удвічі. Це дасть змогу ще швидше закінчити проходження, при цьому не втративши в розумінні сюжету. Якщо враховувати середній хронометатраж катсцен у грі, то їхній скіп рівносильний пропуску цілого фільму у франшизі.

Раніше ми розповідали, що разом із новим оновленням для Helldivers 2, яке додає в гру нову фракцію і транспорт, оновився і рекорд з онлайну.

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