За перемогу над Хижаком гравці отримають пристрій невидимості.

У королівську битву Fortnite додали Хижака – іншопланетного мисливця з однойменного фільму з Арнольдом Шварценеггером.

Як повідомила компанія Epic Games, скін Хижака вже доступний власникам бойового пропуску п'ятого сезону Fortnite. А за виконання завдань "Мисливця джунглів" користувачі можуть отримати екіпірування знаменитого персонажа з емоцією "Біошлем Хижака", а також унікальні графіті, прапор та емодзі "Тепловий знімок Хижака".

Трейлер Хижака у Fortnite

Крім того, сам Хижак став новим босом у королівській битві. Ті, хто здолають грізного іншопланетного мисливця, отримають у нагороду пристрій невидимості.

Про п'ятий сезон Fortnite

П'ятий сезон королівської битви отримав назву "Епіцентр". У ньому зібралися "найбільші мисливці всіх часів", щоб не дати нікому втекти з часової петлі, що утворилася в центрі острова. У грі вже з'явилися:

Мандалорец з однойменного серіалу у всесвіті "Зоряних війн";

Головний герой екшену God of War – Кратос.

Нагадаємо, що у фінальному івенті попереднього сезону Fortnite взяло участь понад 15 мільйонів гравців. Ще 3,4 мільйона людей спостерігали за трансляцією заходу на YouTube та Twitch.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов