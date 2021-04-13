Фото Елой датамайнери знайшли у файлах королівської битви.

Елой, головна героїня постапокалитического екшену Horizon Zero Dawn, з'явиться в Fortnite. Скоріш за все, вона стане новим персонажем шостого сезону королівської битви під назвою "Дикі часи".

Раніше датамайнеры знайшли згадку про Елой у файлах Fortnite, а сьогодні вони злили у Твіттер її фото з гри.

Студія Epic Games поки не анонсувала появу Елой в королівській битві. Але швидше за все це відбудеться скоро. Відомо, що з 20 квітня всі власники PS4 та PS5 зможуть отримати безкоштовно повне видання Horizon Zero Dawn. Можливо саме до цієї дати й відбудеться презентація Елой у Fortnite.

Детальніше про Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn – це екшен від студії Guerrilla Games. Сюжет розгортається у світі майбутнього, де людство повернулося до первіснообщинного строю, а господарями планети стали роботи-тварини. Головна героїня, Елой, довгі роки провела в ізоляції в своєму племені, але все ж зважилася вирушити у повний небезпеки шлях, щоб дізнатися, що поставило колись розвинене людство на межу виживання.

Відмінна риса гри – битви з роботами. Тут багато залежить від правильної тактики, вміння розставляти пастки, швидкого реагування на атаки суперника та вивчення слабких місць роботів.

Нагадаємо, що раніше у Fortnite додали Лару Крофт – героїню пригодницького екшену Tomb Raider.

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Автор: Сергій Коршунов