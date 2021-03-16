У королівську битву також додадуть тварин, яких можна приручити.

Нещодавно у королівській битві Fortnite стартував шостий сезон під назвою "Дикі часи". Він додасть до гри нові механіки, такі як полювання на тварин, а також нових персонажів, серед яких героїня знаменитої серії Tomb Raider – Лара Крофт.

Як повідомила компанія Epic Games, на початку шостого сезону гравцям належить виконати сюжетне завдання "Епіцентр: фінальна криза". Воно завершить події попереднього сезону.

Сюжетне завдання в новому сезоні Fortnite

На місці звичних локацій можна буде побачити нові споруди. Наприклад, сторожові вежі, колізей або село. Також на острові з'являться тварини: від простих курок до агресивних вовків. На них можна полювати або приручати.

Здобуті ресурси можна витрачати на створення зброї. У новому арсеналі гравців будуть як луки, так і доісторичні автомати з револьверами.

Серед нових персонажів з'явиться не лише Лара Крофт, але також Рейвен – супергероїня з коміксів DC та багато інших.

Нагадаємо, у п'ятому сезоні Fortnite компанія Epic Games також додавала гостьових персонажів з інших ігор і фільмів. Так у королівській битві побували Сара Коннор ("Термінатор"), Еллен Ріплі та Чужий, іншопланетний мисливець Хижак з однойменного фільму, а також Кратос з екшену God of War.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов