Кратос знищує противника кількома потужними ударами Клинками Хаосу в живіт.

God of War 2018 року стала м'яким перезапуском серії. У грі змінилося все-від темпу оповіді і глибини сюжету до бойової системи і структури світу. Продовження в особі God of War Ragnarök йде стопами попередниці, проте деякі елементи зі старих частин в проекті все ж з'являться. Це стосується як мінімум одного видовищного добивання.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня видання Game Informer опублікувало геймплейний ролик з битвами в God of War Ragnarök. В одному з фрагментів відео головний герой Кратос приголомшив ворога, підбіг до нього і виконав добивання. Протагоніст підняв противника за шию в повітря і вдарив кілька разів в живіт Клинками Хаосу.

Користувач Twitter під псевдонімом Main_Valkyrie_ впізнав прийом головного героя. Він розповів, що аналогічне добивання було присутнє в God of War 2, яка вийшла в 2007 році. Як доказ гравець опублікував порівняння прийомів. І вони дійсно виглядають однаково з поправкою на розташування камери і плавність анімацій.

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God of War Ragnarök — основні подробиці

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök будут Фрейя и Тор, а Тюр, судя по всему, станет союзником протагониста.

В продолжении серии появятся новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вийде 9 листопада 2022 року на PS5 і PS4.

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