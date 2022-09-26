Розробники ігор нерідко влаштовують цікаві маркетингові кампанії. Тут відразу згадується випуск P.T., в якій сховали трейлер скасованої Silent Hills. Схожий прийом, тільки в менших масштабах, вирішила використати студія Striking Distance. Вона заховала в одному з недавніх відео спосіб отримати секретний тизер The Callisto Protocol, в якому була присутня інформація про важливий анонс 29 вересня.
Таємничий ролик потрапив до інсайдера і журналіста Escapist Magazine Shinobi602. В одному з рекламних відео The Callisto Protocol він помітив телефонний номер. Репортер вирішив відправити на нього повідомлення і у відповідь несподівано отримав секретний тизер.
Короткий ролик містить кадри з напівзруйнованою локацією. Судячи з усього, це якась шахтарська колонія під назвою "Аркас". Цю теорію підтверджує ліфт для спуску під землю та інші споруди, які можна помітити на відео.
Під кінець тизера демонструється плакат зі зниклим персонажем і напис: "Це брехня, допоможіть мені". А далі на екрані виникає дата — 29 вересня. Найімовірніше, в зазначений день користувачів чекає анонс доповнення до The Callisto Protocol. Можна обережно припустити, що в ньому головний герой відправиться в показану локацію на пошуки зниклого персонажа.
В цілому існування сюжетної добавки до хорору давно не секрет. Про неї повідомили ще в червні, а пізніше розробники розповіли, що планують підтримувати проект контентом протягом року.
The Callisto Protocol — основні подробиці
- Головний герой Джейкоб Лі — звичайний пілот корабля. Вантаж, який він перевозив, став причиною мутацій у в'язниці "Чорне залізо" на супутнику Юпітера Каллісто.
- У боях з монстрами велика увага приділяється розчленуванню. Відсікання кінцівок буде впливати на можливості ворогів.
- Протагоніст зможе роздобути різноманітну зброю — від кийків до дробовиків.
- The Callisto Protocol вийде 2 грудня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.