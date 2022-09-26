На цьому тижні щось розкажуть про гру.

Розробники ігор нерідко влаштовують цікаві маркетингові кампанії. Тут відразу згадується випуск P.T., в якій сховали трейлер скасованої Silent Hills. Схожий прийом, тільки в менших масштабах, вирішила використати студія Striking Distance. Вона заховала в одному з недавніх відео спосіб отримати секретний тизер The Callisto Protocol, в якому була присутня інформація про важливий анонс 29 вересня.

Таємничий ролик потрапив до інсайдера і журналіста Escapist Magazine Shinobi602. В одному з рекламних відео The Callisto Protocol він помітив телефонний номер. Репортер вирішив відправити на нього повідомлення і у відповідь несподівано отримав секретний тизер.

Короткий ролик містить кадри з напівзруйнованою локацією. Судячи з усього, це якась шахтарська колонія під назвою "Аркас". Цю теорію підтверджує ліфт для спуску під землю та інші споруди, які можна помітити на відео.

Відео дня

Під кінець тизера демонструється плакат зі зниклим персонажем і напис: "Це брехня, допоможіть мені". А далі на екрані виникає дата — 29 вересня. Найімовірніше, в зазначений день користувачів чекає анонс доповнення до The Callisto Protocol. Можна обережно припустити, що в ньому головний герой відправиться в показану локацію на пошуки зниклого персонажа.

В цілому існування сюжетної добавки до хорору давно не секрет. Про неї повідомили ще в червні, а пізніше розробники розповіли, що планують підтримувати проект контентом протягом року.

The Callisto Protocol — основні подробиці

Головний герой Джейкоб Лі — звичайний пілот корабля. Вантаж, який він перевозив, став причиною мутацій у в'язниці "Чорне залізо" на супутнику Юпітера Каллісто.

У боях з монстрами велика увага приділяється розчленуванню. Відсікання кінцівок буде впливати на можливості ворогів.

Протагоніст зможе роздобути різноманітну зброю — від кийків до дробовиків.

The Callisto Protocol вийде 2 грудня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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