Добірка включає Godfall: Challenger Edition, Mortal Shell і LEGO DC Super-Villains.

Sony оголосила склад грудневої добірки безкоштовних ігор для передплатників PlayStation Plus. До неї увійшли Godfall: Challenger Edition, Mortal Shell і LEGO DC Super-Villains. Перша гра буде доступна у версіях для PS5 і PS4. Щоб додати проекти в особисту бібліотеку, потрібно почекати до 7 грудня. А поки що передплатникам PS Plus доступна листопадова добірка.

Подробиці про безкоштовні ігри

Godfall — це пригодницький екшен з елементами слешера від студії Counterplay Games і видавництва Gearbox Publishing. У грі розповідається історія останнього з лицарів Валоріана, легендарного воїна, якому належить кинути виклик божевільному богу Макросу. При проходженні користувачі будуть битися з різномастими противниками, застосовуючи вміння свого персонажа, прокачуватися і збирати екіпіровку. Розробники реалізували багато різних видів броні, яка підкреслює бойовий стиль гравця. Версія Challenger Edition поставляється з пострілізним контентом, але без сюжетної кампанії.

Mortal Shell — це рольовий екшен в дусі Dark Souls від студії Cold Symmetry і видавництва Playstack. У грі необхідно зібрати оболонки полеглих воїнів і битися з кошмарами в напівзруйнованому світі. Кожне з тіл має унікальні властивості, які потрібно використовувати в бою. Це перша особливість Mortal Shell, а друга — можливість скам'яніти і уникнути пошкоджень. Інші елементи, наприклад, багаття, великі боси, локації з секретами і втрата ресурсів після смерті, відсилають до Dark Souls.

LEGO DC Super-Villains являє собою пригоду в стилістиці LEGO. У ній користувачі можуть створити власних суперлиходіїв і приєднатися до відомих злочинців з всесвіту DC. Серед них є Джокер, Харлі Квінн і багато інших персонажів. Основна мета в проекті — розкрити плани нової супергеройської організації під назвою "Синдикат справедливості".

Автор: Назар Степорук