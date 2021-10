Три додаткові проекти для віртуальної реальності подарують на честь річниці PSVR.

Sony оголосила склад листопадової добірки безкоштовних ігор для передплатників PlayStation Plus. До неї увійшли відразу шість проектів. Три з них — це стандартна щомісячна роздача, а ще стільки ж подарують на честь п'ятої річниці з моменту виходу гарнітури віртуальної реальності PSVR. Правда, додаткові ігри знадобляться тільки власникам згаданого шолома, так як вони створювалися спеціально під VR.

Отже, стандартний листопадовий комплект безкоштовних проектів включає Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, Knockout City і First Class Trouble. Всі вони будуть доступні власникам PS4 і PS5. А додатковими іграми стали The Persistence, Walking Dead: Saints & Sinners — Standard Edition і Until You Fall. Важливо також відзначити, що Knockout City і First Class Trouble мають повноцінні версії для PlayStation 5. Передплатники PS Plus зможуть додати перераховані вище проекти у власну бібліотеку з 2 листопада.

Детальніше про ігри з добірки

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning — це ремастер екшен-RPG 2012 року випуску. До її особливостей відносяться продуманий фентезійний всесвіт, над яким працював письменник Роберт Сальваторе, масштабний світ з поділом на локації, безліч квестів і глибока бойова система з поєднанням різних класів.

Knockout City являє собою варіацію на тему вибивайл. Користувачі об'єднуються в дві команди і кидають в супротивників м'ячами, застосовуючи всілякі тактики і прийоми.

First Class Trouble — це кооперативний соціальний проект з обманом. У кожному матчі гравцям потрібно діяти спільно, щоб відключити ворожий ШІ, але іноді для досягнення певних цілей потрібно підставити товаришів.

The Persistence присвячена виживанню на покинутому кораблі в далекому космосі.

Walking Dead: Saints & Sinners — це екшен з елементами шутера за мотивами "Ходячих мерців".

"Рогалик" Until You Fall дозволить гравцям взяти участь у битвах на мечах проти магічних істот.

Автор: Назар Степорук