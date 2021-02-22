Перший сезон файтингової ліги WePlay Ultimate Fighting League із загальним призовим фондом у $150 тисяч пройде з 25 березня по 11 квітня в Києві. Організаторами турніру виступають кіберспортивний холдинг WePlay Esports та абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик.
Захід відбудеться в одному з павільйонів ВДНГ на кіберспортивній арені WePlay Esports Arena Kyiv, повідомили організатори.
У рамках першого сезону ліги пройдуть змагання з трьох файтингів:
- Mortal Kombat 11 – з 25 по 28 березня;
- Soulcalibur VI – з 01 по 04 квітня;
- Tekken 7 – з 08 по 11 квітня.
Читайте такожCEO WePlay Esports Олег Гуменюк: В Україні є всі шанси стати державою першого рівня в кіберспортивній Індії
Загальний призовий фонд першого сезону ліги буде поділено рівними частинами між трьома змаганнями.
"Наша команда вперше проводитиме змагання з кількох ігор в рамках одного івенту. Вірю, що цей захід не лише підтримає сцену файтингів, а й покаже, на що здатний цей жанр", – заявив керівник відділу кіберспорту WePlay Esports Євген Шепелєв.
Нагадаємо, перший турнір з Mortal Kombat з призовим фондом у $60 тисяч пройшов у Києві в грудні 2020 року. На ньому кіберспортивний холдинг WePlay Esports спільно Олександром Усиком анонсував створення файтингової ліги WUFL (WePlay Ultimate Fighting League).