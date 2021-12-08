Гравців чекає багато нового контенту.

В World of Tanks: Modern Armor на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S почався сезон "Британського вторгнення". Одночасно з цим в проекті з'явилися новорічні події з подарунками. Користувачів чекає багато нового контенту і приємні нагороди.

Сезон "Британського вторгнення" традиційно приніс сто рівнів прокачування з різними призами. До них відносяться танки, наприклад, A43 Black Prince і T95E3, командир Джордж Хьюз, камуфляж для A43 Black Prince, карти доступу, золото, срібло та інше. Якщо придбати сезонний пропуск, то кількість призів зросте на кожному рівні. Користувачам дістануться ексклюзивні танки Super Hellcat і FV4211. Розробники також пропонують Суперпропуск, щоб отримати RDF-LT і преміального командира Джона "Фрості" Мея. Він також дозволяє миттєво виконати 25 рівнів в стандартному пропуску.

"Британське вторгнення" додало в World of Tanks: Modern Armor чотири карти. "Ерленберг", "Гребінь Тіпваль" і "Расейняй" доступні в змаганнях "II Світова" і "Холодна війна", а "Лассвіль" — тільки в першому з режимів. Ще в гру повернулися контракти з танками-найманцями, а ангар і інтерфейс отримали оновлення.

Детальніше про святкові заходи в World of Tanks: Modern Armor

У проект повернувся режим "Іграшковий танк" разом з подією "Новорічний подарунок". За участь в ньому дають особисті резерви, багато досвіду, срібла і так далі.

З'явився захід "12 днів свята" з можливістю заробити валюту, карти доступу і купони, а також найняти в екіпаж Крампуса і Бойового Санту.

Участь у події "Санті потрібні нові сани" винагороджується бонусами, ПТ-САУ T28 Concept і унікальним камуфляжем для цієї машини.

Всім користувачам безкоштовно дістанеться комплект "Новорічний подарунок". Він включає танк БТ-5, новорічну карту доступу і три дні преміум-аккаунта.

Автор: Назар Степорук