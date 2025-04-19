При цьому гравці знайшли в грі повно інших речей, які страшніші за алкоголь.

У League of Legends нещодавно відбулася невелика зміна: розробники з Riot Games вирішили перейменувати одну зі здібностей персонажа на ім'я Грагас.

Якщо раніше його вміння називалося "Drunken Rage", що в перекладі означає "П'яний гнів", тепер із назви прибрали слово "Drunken". Причина - дотримання вікових рейтингів у різних країнах: алкоголь, навіть у назві, може вплинути на оцінку гри в деяких регіонах.

Грагас - це великий, гучний персонаж із бочкою пива, якого гравці люблять за його здатність завдавати багато шкоди, при цьому весело погойдуючись і голосно відригуючи.

Відео дня

Його образ від самого початку будувався навколо відчайдушного випивохи, зокрема і в скілах. Але тепер Riot вирішили злегка пригладити його імідж, не тому що він став іншим, а тому що регулятори стали суворішими.

Розробники спробували подати це з гумором. В офіційній заяві вони сказали: мовляв, не переживайте, він, як і раніше, любить свої напої, просто тепер робить це трохи менш відкрито.

Але, як помітили на Reddit, на тлі цензури алкогольної тематики в грі залишаються набагато жорсткіші та похмуріші елементи. Наприклад, один із нових персонажів, Амбесса, має здатність під назвою "Public Execution" ("Публічна страта"). А інша героїня, Евелінн - суккуб, що отримує задоволення від страждань жертв, - говорить у бою речі на кшталт: "Шкіру з них живцем здерти, тіло розірвати".

Раніше ми розповідали, що Riot Games збирається знімати серіал League of Legends у В'єтнамі. Про це повідомило Міністерство культури країни.

Вас також можуть зацікавити новини: