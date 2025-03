Найімовірніше, дії шоу відбуватимуться в Білджвотері.

Схоже, Riot Games розробляє новий серіал за League of Legends, цього разу з живими акторами, і В'єтнам може стати основним знімальним майданчиком.

Уряд В'єтнаму написав у Facebook, що представники Riot вже зустрілися з міністром культури, спорту і туризму Нгуєн Ван Хунгом, на зустрічі також була присутня продюсерка серіалу за The Last of Us Роуз Лам. Обговорювалася можливість проведення зйомок на архіпелазі Катба, який оцінюють як оптимальну локацію для проєкту.

Міністр висловив готовність співпрацювати, наголосивши, що В'єтнам зацікавлений у міжнародних кінопроєктах і вбачає в цьому спосіб залучити туристів. Однак вони попередили, що вся діяльність має відповідати місцевим законам і не завдавати шкоди навколишньому середовищу, особливо в зонах з охоронним статусом.

Riot вивчала різні азіатські країни, наприклад, Таїланд, Японію і Південну Корею, але обрала В'єтнам через його природні умови і можливості для виробництва.

Поки незрозуміло, який регіон Рунтерри ляже в основу сюжету, але антураж Катба добре підходить для Білджвотера або Похмурих островів. Влада В'єтнаму також повідомила, що в серіалі буде 9 серій, а транслюватиметься він на HBO і Netflix.

