MindsEye вийде вже 10 червня цього року.

Колишній продюсер GTA Леслі Бензіс, який заснував студію Build a Rocket Boy, представив новий трейлер MindsEye, амбітного екшен-трилера з відкритим світом.

Судячи з ролика, гра збереже дух проектів Rockstar, але запропонує більш цілеспрямований і кінематографічний сюжет. Події розгорнуться у футуристичному кіберпанковому мегаполісі Redrock City, де технології та влада вступили в протистояння.

Головними фігурами конфлікту стануть ексцентричний геній Марко Сільва, який прагне змінити людську еволюцію, і мер Шива Вега, яка мріє зробити місто безпечним, але при цьому посилити контроль над його жителями.

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Головний герой Джейкоб Діас виявиться втягнутий у їхню боротьбу, намагаючись розібратися у своєму минулому. На гравців чекають погоні, перестрілки і видовищні сцени, що підкреслюють стиль кінобойовика.

Реліз MindsEye заплановано на 10 червня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series. У Steam уже відкриті попередні замовлення по 1125 гривень за копію.

Раніше ми розповідали, що Кодзіма показав великий 10-хвилинний трейлер Death Stranding 2. Гра вийде в один місяць із MindsEye.

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